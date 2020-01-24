16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Перевозками продукции самарской группы НПЗ Роснефти за 6,6 млрд руб. займется "Трансойл" Сызранский НПЗ совершенствует производство и переходит на "цифру" Новокуйбышевский НПЗ входит в 2020 год с новыми достижениями Линзовый компенсатор "Пауэрз" для нефтеперерабатывающего комплекса Башкортостана Сызранский НПЗ возглавил Игорь Кулаков

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги работы в области охраны труда за 2019 год

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" в 2019 году направило на реализацию мероприятий в области охраны труда свыше 459 млн рублей.

В течение минувшего года, который был объявлен в ПАО "Транснефть" тематическим Годом охраны труда, продолжалась работа в области обеспечения персонала современными средствами защиты для безопасного производства работ. Приобретена специальная одежда, обувь и другие средства индивидуальной защиты, специальная оценка условий труда была выполнена на 1169 рабочих местах.

Повышение квалификации, обучение на курсах целевого назначения с изучением вопросов охраны труда и безопасной организации проведения работ прошли 762 работника общества. Особое внимание оценке знаний и навыков персонала в области охраны труда было уделено во время проведения ежегодного конкурса профессионального мастерства работников на звание "Лучший по профессии" и научно-технической конференции молодежи.

В 2019 году в АО "Транснефть - Приволга" успешно завершился сертификационный внешний аудит систем управления охраны труда, экологического менеджмента и энергоменеджмента. По итогам проверки предприятия подтверждено соответствие систем менеджмента требованиям международного стандарта BS OHSAS 18001:2007.

Среди работников филиалов общества проведены конкурсы "День безопасности труда" и "Лучшее подразделение по охране труда". В командном зачете победителями признаны Саратовское районное нефтепроводное управление и нефтеперекачивающая станция "Покровская" Самарского РНУ.

В рамках информационно-просветительской деятельности специалисты служб охраны труда организовали 13 тематических открытых уроков в школах, средних и высших учебных заведениях Самарской, Волгоградской, Саратовской и Оренбургской областей. Во всех подразделениях АО "Транснефть - Приволга" проведены творческие мероприятия, посвященные Году охраны труда: фотоконкурсы и конкурсы рисунков и поделок среди детей сотрудников.

В минувшем году предприятие заняло первое место в олимпиаде по охране труда среди команд, представлявших крупные промышленные предприятия Самарской области. В рамках областного смотра-конкурса на лучшую организацию по обеспечению безопасных условий и охраны труда Самарское РНУ заняло третье место в номинации "Лучшая организация работы по охране труда среди организаций производственной сферы". По результатам корпоративного конкурса среди организаций системы "Транснефть" в области охраны труда АО "Транснефть - Приволга" заняло 2-е место по итогам работы за 2019 год.

В течение года осуществлялся контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, проводились периодические медицинские осмотры и профилактическая противоэнцефалитная вакцинация.

Регулярное проведение мероприятий по развитию корпоративной культуры безопасности труда, улучшению условий труда, обеспечению компетентности работников является приоритетной задачей по предотвращению травматизма на производственных объектах АО "Транснефть - Приволга".

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2