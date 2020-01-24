АО "Транснефть - Приволга" в 2019 году направило на реализацию мероприятий в области охраны труда свыше 459 млн рублей.

В течение минувшего года, который был объявлен в ПАО "Транснефть" тематическим Годом охраны труда, продолжалась работа в области обеспечения персонала современными средствами защиты для безопасного производства работ. Приобретена специальная одежда, обувь и другие средства индивидуальной защиты, специальная оценка условий труда была выполнена на 1169 рабочих местах.

Повышение квалификации, обучение на курсах целевого назначения с изучением вопросов охраны труда и безопасной организации проведения работ прошли 762 работника общества. Особое внимание оценке знаний и навыков персонала в области охраны труда было уделено во время проведения ежегодного конкурса профессионального мастерства работников на звание "Лучший по профессии" и научно-технической конференции молодежи.

В 2019 году в АО "Транснефть - Приволга" успешно завершился сертификационный внешний аудит систем управления охраны труда, экологического менеджмента и энергоменеджмента. По итогам проверки предприятия подтверждено соответствие систем менеджмента требованиям международного стандарта BS OHSAS 18001:2007.

Среди работников филиалов общества проведены конкурсы "День безопасности труда" и "Лучшее подразделение по охране труда". В командном зачете победителями признаны Саратовское районное нефтепроводное управление и нефтеперекачивающая станция "Покровская" Самарского РНУ.

В рамках информационно-просветительской деятельности специалисты служб охраны труда организовали 13 тематических открытых уроков в школах, средних и высших учебных заведениях Самарской, Волгоградской, Саратовской и Оренбургской областей. Во всех подразделениях АО "Транснефть - Приволга" проведены творческие мероприятия, посвященные Году охраны труда: фотоконкурсы и конкурсы рисунков и поделок среди детей сотрудников.

В минувшем году предприятие заняло первое место в олимпиаде по охране труда среди команд, представлявших крупные промышленные предприятия Самарской области. В рамках областного смотра-конкурса на лучшую организацию по обеспечению безопасных условий и охраны труда Самарское РНУ заняло третье место в номинации "Лучшая организация работы по охране труда среди организаций производственной сферы". По результатам корпоративного конкурса среди организаций системы "Транснефть" в области охраны труда АО "Транснефть - Приволга" заняло 2-е место по итогам работы за 2019 год.

В течение года осуществлялся контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, проводились периодические медицинские осмотры и профилактическая противоэнцефалитная вакцинация.

Регулярное проведение мероприятий по развитию корпоративной культуры безопасности труда, улучшению условий труда, обеспечению компетентности работников является приоритетной задачей по предотвращению травматизма на производственных объектах АО "Транснефть - Приволга".