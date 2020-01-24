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Самарцы смогут выбрать место установки скульптуры "Аленький цветочек"

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жителей Самары приглашают принять участие в голосовании по выбору места установки скульптурной композиции "Аленький цветочек", сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, в конце прошлого года в Самаре прошло заседание рабочей группы, в ходе которого была рассмотрена общественная инициатива по увековечиванию памяти Аксаковых в скульптурной композиции "Аленький цветочек", изображающей Сергея Тимофеевича Аксакова, его сына Григория Сергеевича Аксакова и внучку Оленьку, для которой была написана одноименная сказка.

В качестве предполагаемых мест установки композиции определены следующие территории:

сквер на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской (в Самаре Г. С. Аксаков и его дочь Ольга жили в доме на пересечении улиц Саратовской и Алексеевской (ныне Фрунзе и Красноармейской) напротив известного дома Курлиных. До настоящего времени дом не сохранился, а на его месте находится сквер);

ул. Фрунзе, 116 (здесь проживала семья Григория Аксакова с 1855 по 1858 гг., в приобретенной в 1849 г. супругой Софьей Александровной Аксаковой усадьбе. Это здание не сохранилось, а на его месте было построено новое здание Губернской земской управы в псевдорусском стиле в 1900 г. по проекту известного архитектора Александра Зелененко);

ул. Степана Разина, 78 (сохранился и действует Вознесенский собор. 27 февраля 1891 г. в соборе прошла литургия по усопшему Почетному гражданину города Самары Г. С. Аксакову, который 27 лет своей жизни посвятил развитию экономики, просвещения, культуры и здравоохранения Самарской губернии. Ольга Григорьевна и Сергей Григорьевич Аксаковы всегда посещали Вознесенский собор, когда бывали в Самаре).

Проголосовать можно на официальной странице городской администрации в социальной сети в ВКонтакте — https://vk.com/wall-74315431_12543.

Замечания и предложения можно направлять в срок до 5 февраля 2020 г. на электронную почту info-samculture@yandex.ru (телефон контакта 332-42-60).

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