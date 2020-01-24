Полиция ищет обманутых покупателей кухонной мебели

В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошеннических действий руководства компании "Джи Лайф Поволжье". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В мае 2019 г. к правоохранителям обратилась 41-летняя местная жительница, которую обманула компания, продающая кухонную мебель. Женщина заказала мебель у "Джи Лайф Поволжье", работающей под брендом Papa Kitchens, и внесла предоплату 124 тыс. руб., но в срок заказ не получила. Кроме того, по словам заявительницы, сотрудники компании отказались возвращать ей деньги.

Сейчас следователи рассматривают еще одно обращение от самарчанки, которая также перевела компании предоплату за кухонную мебель и не получила заказа.

По версии следователей, директор "Джи Лайф Поволжье" 31-летний Андрей Максимович может быть причастен к аналогичным преступлениям.

Полицейские просят всех, кто пострадал от противоправных действий компании и ее директора, обращаться по телефонам: 8(846) 332-02-02, 333-67-79 - дежурная часть ОП №5 У МВД России по Самаре, 8(927) 903-40-43, 8(937) 072-29-55 или в ближайший отдел полиции.