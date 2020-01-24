16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Четырех молодых самарцев обвиняют в 75 эпизодах сбыта наркотиков Двух преподавателей авиационного техникума подозревают в получении взяток Директора самарской медицинской организации подозревают в даче взятки В Тольятти закрыли незаконное игорное заведение В Самаре задержана бухгалтер, укравшая у компании более 120 тыс. рублей

Преступления Происшествия

Полиция ищет обманутых покупателей кухонной мебели

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошеннических действий руководства компании "Джи Лайф Поволжье". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В мае 2019 г. к правоохранителям обратилась 41-летняя местная жительница, которую обманула компания, продающая кухонную мебель. Женщина заказала мебель у "Джи Лайф Поволжье", работающей под брендом Papa Kitchens, и внесла предоплату 124 тыс. руб., но в срок заказ не получила. Кроме того, по словам заявительницы, сотрудники компании отказались возвращать ей деньги.

Сейчас следователи рассматривают еще одно обращение от самарчанки, которая также перевела компании предоплату за кухонную мебель и не получила заказа.

По версии следователей, директор "Джи Лайф Поволжье" 31-летний Андрей Максимович может быть причастен к аналогичным преступлениям.

Полицейские просят всех, кто пострадал от противоправных действий компании и ее директора, обращаться по телефонам: 8(846) 332-02-02, 333-67-79 - дежурная часть ОП №5 У МВД России по Самаре, 8(927) 903-40-43, 8(937) 072-29-55 или в ближайший отдел полиции.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2