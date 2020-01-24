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Преступления Происшествия

Четырех молодых самарцев обвиняют в 75 эпизодах сбыта наркотиков

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокурор Самары утвердил обвинительное заключение по уголовному делу четырех жителей области — молодых людей 20-25 лет, подозреваемых в сбыте наркотиков в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, с июля 2018 г. по февраль 2019 г. обвиняемые совершили 75 раз сбывали "синтетику" (метилэфедрон, мефедрон и других) через тайники в Самаре и области, а также в Волгоградской и Кировской областях. Правоохранители изъяли у них почти 1,4 кг наркотика.

После вручения копий обвинительного заключения дело направят в Советский райсуд Самары для рассмотрения.

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