16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Впервые на "Роке над Волгой" выступит Земфира Пианист Николай Луганский не выступит в Самаре 23 и 24 января В Тольяттинской филармонии откроют Камерный зал В Самаре презентуют переизданный альбом куйбышевской группы "Хобби" 13 января в Самарской филармонии состоится концерт "И снова Старый Новый год…"

Музыка Культура

Впервые на "Роке над Волгой" выступит Земфира

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Одним из участников фестиваля "Рок над Волгой" станет музыкант и автор песен Земфира, сообщается в паблике мероприятия в соцсети.

Артистка выступит на фестивале впервые за историю его проведения.

"Земфира — ярчайшее явление нашей рок-сцены. Она может молчать несколько лет, а потом сделать так, что говорить будут только о ее возвращении. Мы с нетерпением ждем ее выступления, тем более в Самаре она не была с 2016 г., — говорит директор компании NCA Михаил Шурыгин, — Мы гарантируем высочайшего уровня свет, звук и комфортный просмотр этого грандиозного шоу для всех категорий зрителей стадиона "Самара Арена".

Напомним, "Рок над Волгой" пройдет 27 июня. На сцену в этот день также выйдут Papa Roach, "Би-2" и "Мумий Тролль". Билеты уже поступили в продажу.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Как прошел Метафест-2019

Как прошел Метафест-2019

"Ленинград" собрал на "Самара Арене" 40 тыс. зрителей

"Ленинград" собрал на "Самара Арене" 40 тыс. зрителей

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2