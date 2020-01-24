Впервые на "Роке над Волгой" выступит Земфира

Одним из участников фестиваля "Рок над Волгой" станет музыкант и автор песен Земфира, сообщается в паблике мероприятия в соцсети.

Артистка выступит на фестивале впервые за историю его проведения.

"Земфира — ярчайшее явление нашей рок-сцены. Она может молчать несколько лет, а потом сделать так, что говорить будут только о ее возвращении. Мы с нетерпением ждем ее выступления, тем более в Самаре она не была с 2016 г., — говорит директор компании NCA Михаил Шурыгин, — Мы гарантируем высочайшего уровня свет, звук и комфортный просмотр этого грандиозного шоу для всех категорий зрителей стадиона "Самара Арена".

Напомним, "Рок над Волгой" пройдет 27 июня. На сцену в этот день также выйдут Papa Roach, "Би-2" и "Мумий Тролль". Билеты уже поступили в продажу.