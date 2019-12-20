16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стали известны первые участники фестиваля "Рок над Волгой" Оркестр Самарской филармонии отправляется на большие международные гастроли Ани Лорак выступит в Самаре с программой "THE BEST" "Руки Вверх" планируют собрать "Самара Арену" В Самарскую филармонию прибыл новый рояль Steinway

Музыка Культура

Стали известны первые участники фестиваля "Рок над Волгой"

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 89
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Объявлены первые участники крупнейшего в Европе рок-фестиваля "Рок над Волгой": Papa Roach, "Би-2" и "Мумий Тролль", сообщает пресс-служба NCA.

Напомним, фестиваль пройдет 27 июня на стадионе "Самара Арена". 

"Семь лет не было фестиваля, и перед тем как принять окончательное решение о его возрождении, мы изучили отзывы гостей за все годы его проведения. Были разные точки зрения, и большинство требовало комфорта, сидячих трибун, защиты от грязи и непогоды в противовес бесплатному входу и спартанским условиям. В этом году мы решили пойти на эксперимент и перенести опен-эйр на новую площадку: у города появилась прекрасная арена европейского уровня. Но стены — не самое важное: нам важно сохранить дух фестиваля, наше единение и настроение", — рассказал руководитель компании NCA, продюсер фестиваля Михаил Шурыгин. 

Свое участие в девятичасовом марафоне подтвердили отечественные хитмейкеры группы "Би-2", "Мумий Тролль", а также американская рок-группа Papa Roach. Последние два коллектива выступят на фестивале впервые. NCA обещает объявить остальных хедлайнеров после новогодних праздников. Билеты уже поступили в продажу.

"Фестиваль "Рок над Волгой" — это относительно молодой, но яркий бренд региона, который всего за 5 лет существования на Самарской земле успел стать лучшим и самым посещаемым рок-фестивалем России и Европы, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Именно в Самаре фестиваль собирал рекордное количество гостей со всей страны. На сцене всегда выступали самые яркие представители российского рока и звезды мировой музыки. Добрые традиции надо возрождать. И мы сделаем это с учетом мнения всех, кто так долго ждал возвращения большого рока на берега Волги. Пожелания фанатов, которые адресуются мне в интернете и лично, уже становятся частью программы фестиваля, и те музыкальные группы, которые занимают лидирующие позиции в списке пожеланий, уже приглашены в Самару.  До встречи на фестивале!"

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Как прошел Метафест-2019

Как прошел Метафест-2019

"Ленинград" собрал на "Самара Арене" 40 тыс. зрителей

"Ленинград" собрал на "Самара Арене" 40 тыс. зрителей

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5