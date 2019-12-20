Стали известны первые участники фестиваля "Рок над Волгой"

Объявлены первые участники крупнейшего в Европе рок-фестиваля "Рок над Волгой": Papa Roach, "Би-2" и "Мумий Тролль", сообщает пресс-служба NCA.

Напомним, фестиваль пройдет 27 июня на стадионе "Самара Арена".

"Семь лет не было фестиваля, и перед тем как принять окончательное решение о его возрождении, мы изучили отзывы гостей за все годы его проведения. Были разные точки зрения, и большинство требовало комфорта, сидячих трибун, защиты от грязи и непогоды в противовес бесплатному входу и спартанским условиям. В этом году мы решили пойти на эксперимент и перенести опен-эйр на новую площадку: у города появилась прекрасная арена европейского уровня. Но стены — не самое важное: нам важно сохранить дух фестиваля, наше единение и настроение", — рассказал руководитель компании NCA, продюсер фестиваля Михаил Шурыгин.

Свое участие в девятичасовом марафоне подтвердили отечественные хитмейкеры группы "Би-2", "Мумий Тролль", а также американская рок-группа Papa Roach. Последние два коллектива выступят на фестивале впервые. NCA обещает объявить остальных хедлайнеров после новогодних праздников. Билеты уже поступили в продажу.

"Фестиваль "Рок над Волгой" — это относительно молодой, но яркий бренд региона, который всего за 5 лет существования на Самарской земле успел стать лучшим и самым посещаемым рок-фестивалем России и Европы, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Именно в Самаре фестиваль собирал рекордное количество гостей со всей страны. На сцене всегда выступали самые яркие представители российского рока и звезды мировой музыки. Добрые традиции надо возрождать. И мы сделаем это с учетом мнения всех, кто так долго ждал возвращения большого рока на берега Волги. Пожелания фанатов, которые адресуются мне в интернете и лично, уже становятся частью программы фестиваля, и те музыкальные группы, которые занимают лидирующие позиции в списке пожеланий, уже приглашены в Самару. До встречи на фестивале!"