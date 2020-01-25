Тольяттинские полицейские задержали мужчину с поддельными правами

Тольяттинские полицейские на КПП на ул. Магистральной задержали подозреваемого в использовании поддельных документов. Автомобиль Mersedes Benz был остановлен сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. 60-летний водитель предъявил сотрудникам полиции права, и они вызвали у инспекторов сомнения в их подлинности.

Полицейские изъяли документ и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По ее результатам установлено, что это подделка. Мужчина, временно безработный житель одной из республик ближнего зарубежья, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В настоящее время Отделом дознания УМВД России по городу Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.