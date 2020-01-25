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Олимпийские Спорт

"Лада" проиграла норвежскому клубу "Сторхамар" — 27:31

ТОЛЬЯТТИ. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 25 января, в матче четвертого тура групповой фазы Кубка ЕГФ в Тольятти гандбольная "Лада" проиграла норвежскому "Сторхамару" — 27:31 (15:14). Матч состоялся в тольяттинском УСК "Олимп".

Фото: handball.ru

Семиметровые: 7/2-4/4. Штраф: 2-6 мин. Судьи: Эм. Агакиши, Эр. Агакиши (Азербайджан).

"Лада": Лагина, Деревень; Фомина — 4, Близнова — 2 (2 мин.), Какмоля — 2, Михайличенко — 8/1, Шамановская — 1, Никитина — 3, Решетникова — 1, Голубева, Блохина — 2, Кирдяшева — 4/1, Амельченко.

"Сторхамар": Лиден, Лештад; Шиннехауген — 1, Фолькворд — 1 (2 мин.), Якобсен — 5 (2 мин.), Муртведт, Венн — 3, Энкерюд — 4, Андресен, Свеле — 7 (2 мин.), Фредрикссон, Хауген, Ховден — 10/4.

Напомним, 19 января в норвежском Хамаре "Лада" обыграла "Сторхамар" — 33:28 (19:15).

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