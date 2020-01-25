"Лада" проиграла норвежскому клубу "Сторхамар" — 27:31

В субботу, 25 января, в матче четвертого тура групповой фазы Кубка ЕГФ в Тольятти гандбольная "Лада" проиграла норвежскому "Сторхамару" — 27:31 (15:14). Матч состоялся в тольяттинском УСК "Олимп".
Семиметровые: 7/2-4/4. Штраф: 2-6 мин. Судьи: Эм. Агакиши, Эр. Агакиши (Азербайджан).
"Лада": Лагина, Деревень; Фомина — 4, Близнова — 2 (2 мин.), Какмоля — 2, Михайличенко — 8/1, Шамановская — 1, Никитина — 3, Решетникова — 1, Голубева, Блохина — 2, Кирдяшева — 4/1, Амельченко.
"Сторхамар": Лиден, Лештад; Шиннехауген — 1, Фолькворд — 1 (2 мин.), Якобсен — 5 (2 мин.), Муртведт, Венн — 3, Энкерюд — 4, Андресен, Свеле — 7 (2 мин.), Фредрикссон, Хауген, Ховден — 10/4.
Напомним, 19 января в норвежском Хамаре "Лада" обыграла "Сторхамар" — 33:28 (19:15).