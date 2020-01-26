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Преступления Происшествия

Безработный в Тольятти обокрал квартирную хозяйку и был задержан

ТОЛЬЯТТИ. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительница Тольятти обратилась в полицию с заявлением, что снимавший у нее квартиру молодой человек покинул жилье и прихватил чужое имущество. 56-летняя потерпевшая причиненный ущерб оценила в более 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области..

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти задержали бывшего квартиранта заявительницы. По данным оперативников, 29-летний мужчина нигде не работает, а в прошлом уже привлекался к  уголовной ответственности за грабеж.

В отделе полиции подозреваемый вину признал. Он пояснил, что снимал указанную квартиру у заявительницы с лета прошлого года, но недавно решил съехать. Не предупредив хозяйку о своих намерениях, мужчина похитил находившиеся в квартире личные вещи и технику. По данным оперативников, часть похищенного задержанный успел сдать в ломбард.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция за совершения данного деяния предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В настоящее время похищенное изъято и возвращено законной владелице.

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