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Преступления Происшествия

Житель Татарстана задержан в Жигулевске с килограммом синтетических наркотиков

ЖИГУЛЕВСК. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске сотрудники ДПС на трассе М5 "Урал задержали водителя автомобиля, заподозрив его в незаконном обороте наркотиков.

Изначально автомобиль был остановлен с целью проверки документов, но в ходе беседы с водителем стражи порядка заметили, что мужчина заметно нервничает, ведет себя неадекватно. На предложение пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, мужчина ответил сотрудникам органов внутренних дел отказом. 

При досмотре водителя и автомобиля в присутствии понятых полицейские обнаружили на переднем пассажирском сиденье портмоне, в котором находились 5 свертков с порошкообразным веществом.

Изъятую находку направили экспертам, а те установили, что в свертках находилось наркотическое средств — этанамин, массой 1,037 гр. 

Полицейские выяснили, что задержанный — 34-летний житель республики Татарстан, и за отказ от прохождения медосвидетельствования ему назначено наказание в виде административного ареста, сроком на 3 суток.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...".

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Гид потребителя

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