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Строительство Строительство и недвижимость

Власти Волжского района проигрывают кампанию по возврату 1 млн кв. м земель

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В двух из трех процессов по возврату земли в Волжском районе суд принял сторону строителей, а основной массив спорных земель — в 1 млн кв. м — и вовсе принадлежит компании, которая уже банкротится, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, что в 2013 г. ООО "Солнечная долина" согласилось достроить проблемный коттеджный поселок "Дубрава" в Волжском районе Самарской области и обеспечить жильем порядка 300 обманутых дольщиков. За это администрация района предоставила ему бесплатно в собственность два земельных участка общей площадью более 1 млн кв. м. Но инвестор обязательств не выполнил и обанкротился. В итоге в 2018 г. проблему с дольщиками решили — всех их, и "Дубраву", и "Солнечную долину", взялась удовлетворить группа "Древо".

И лишь в начале 2019 г. чиновники вспомнили о необходимости решить и вопрос с землей. В январе администрация Волжского района обратилась с иском в арбитраж, требуя вернуть фактически подаренные инвестору земли — в договоре просто не прописали порядок возврата. Но в июне 2019 г. иск оставили без рассмотрения, так как заявленные чиновниками требования должны рассматриваться в рамках дела о банкротстве "Солнечной долины". Новый процесс с теми же требованиями ситуацию не исправил, его чиновники также проиграли, 30 сентября заявление оставили без рассмотрения, а 19 декабря арбитраж отказался удовлетворить и апелляционную жалобу администрации Волжского района.

Как пишет издание, 18 июня 2019 г. сразу три ведомства — минстрой, администрация Петра-Дубравы и администрация Волжского района — подали в арбитраж иск к Самарскому областному фонду жилья и ипотеки. Чиновники потребовали, чтобы СОФЖИ вернул земли в Петра-Дубраве. Речь идет о двух земельных участках площадью 1526 кв. м и 1411 кв. м, полученных фондом на торгах за право удовлетворить 14 обманутых дольщиков ЖК "Земляничный", который не смогла достроить компания "Труд-1". Фонд не выполнил условия передачи земельных участков, установленных конкурсом. Но доказать, что конкурс (по которому СОФЖИ получил площади) признан недействительным, чиновники не смогли, поэтому 21 ноября суд в иске полностью отказал. Сейчас это решение оспаривается в апелляции по жалобам минстроя и администрации Волжского района, заседание назначено на 6 февраля.

В СОФЖИ отдавать земли не хотят и планируют удовлетворить дольщиков. "У СОФЖИ есть ресурсы для удовлетворения прав обманутых дольщиков — физических лиц (на балансе СОФЖИ находятся объекты недвижимости, которые могут быть предложены в качестве компенсации). Однако до настоящего времени СОФЖИ не получил от министерства строительства реестр дольщиков по данному объекту и никто из обманутых дольщиков данного проекта в фонд не обращался. Сейчас идет судебный процесс с минстроем, ищем совместное решение данного вопроса", — пояснил исполнительный директор фонда Сергей Кандаков.

На этом попытки вернуть активы не закончились: в начале августа прошлого года минстрой и администрации Волжского района и Петра-Дубравы подали иск к ООО "Строительная компания "Новация". От организации также потребовали вернуть площадки (четыре участка общей площадью 8213 кв. м). Их выделили компании по итогам аукциона. За это "Новация" должна была еще в 2015 году обеспечить жильем 162 обманутых дольщика компании "Зевс". Но и новый инвестор не справился с поставленной задачей. Данный судебный процесс еще не завершился, его много раз откладывали, очередное заседание назначено на 28 января.

 

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