Начальника отдела бюджетного учреждения заподозрили в оказании материальной помощи самому себе

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела капитального строительства ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Самарской области". Его подозревают по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в 2019 г. подозреваемый издал приказ об оказании себе материальной помощи на лечение — 480 тыс. руб., но не имел на это законных на то оснований.
Расследование уголовного дела продолжается.