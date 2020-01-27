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Преступления Происшествия

Начальника отдела бюджетного учреждения заподозрили в оказании материальной помощи самому себе

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела капитального строительства ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Самарской области". Его подозревают по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в 2019 г. подозреваемый издал приказ об оказании себе материальной помощи на лечение — 480 тыс. руб., но не имел на это законных на то оснований.

Расследование уголовного дела продолжается.

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