Начальника отдела бюджетного учреждения заподозрили в оказании материальной помощи самому себе

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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела капитального строительства ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Самарской области". Его подозревают по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.