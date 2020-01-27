Самарец, напавший с ножом на полицейского, отправится в колонию

В Самаре суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в нападении на полицейского. Об этом сообщает прокуратура Кировского района.

Днем 2 октября 2019 г. находившегося в розыске мужчину пытались задержать двое сотрудников уголовного розыска на второй линии СНТ "Студеный Овраг". Подозреваемый попытался скрыться и ударил ножом по левой кисти одного из правоохранителей. Нападение не нанесло вреда здоровью полицейского.

За это преступление мужчину приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы, а по совокупности преступлений он получил два года и два месяца колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.