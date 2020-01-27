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Суды Происшествия

Самарец, напавший с ножом на полицейского, отправится в колонию

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в нападении на полицейского. Об этом сообщает прокуратура Кировского района.

Днем 2 октября 2019 г. находившегося в розыске мужчину пытались задержать двое сотрудников уголовного розыска на второй линии СНТ "Студеный Овраг". Подозреваемый попытался скрыться и ударил ножом по левой кисти одного из правоохранителей. Нападение не нанесло вреда здоровью полицейского.

За это преступление мужчину приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы, а по совокупности преступлений он получил два года и два месяца колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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