Самарца обвиняют в установке семи игровых автоматов

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Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу мужчины, обвиняемого в семи преступлениях по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ ("Организации незаконной игорной деятельности"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.