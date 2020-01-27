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Преступления Происшествия

Самарца обвиняют в установке семи игровых автоматов

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу мужчины, обвиняемого в семи преступлениях по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ ("Организации незаконной игорной деятельности"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в декабре 2018 г. мужчина установил игровой автомат в арендованном нежилом помещении на ул. 22 Партсъезда. Аналогичное оборудование он разместил еще по шести адресам в Самаре.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Промышленный районный суд.

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