Самарца обвиняют в установке семи игровых автоматов

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу мужчины, обвиняемого в семи преступлениях по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ ("Организации незаконной игорной деятельности"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, в декабре 2018 г. мужчина установил игровой автомат в арендованном нежилом помещении на ул. 22 Партсъезда. Аналогичное оборудование он разместил еще по шести адресам в Самаре.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Промышленный районный суд.