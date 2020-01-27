Врач из Августовки "рисовала" результаты диспансеризации, чтобы улучшить показатели работы

Большеглушицкий райсуд рассмотрел уголовное дело врача общей практики с. Августовка Большечерниговского района, которую обвиняли в служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, с февраля по август 2018 г. для получения стимулирующих выплат врач вносила в медицинские карты пациентов ложные сведения о прохождении диспансеризации. Таким образом искусственно завышались показатели работы врача, что служило основанием для получения выплат.

Женщина полностью признала вину и пообещала возместить ущерб. В связи с этим суд прекратил ее уголовное дело и назначил судебный штраф в размере 5 тыс. рублей.