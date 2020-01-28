В Волжском районе на водителя заведено уголовное дело за поддельные документы

Отделом дознания ОМВД России по Волжскому району заведено уголовное дело на 25-летнего водителя Volkswagen Passat за поддельное водительское удостоверение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Во время несения службы в Волжском районе сотрудники ДПС остановили иномарку под управлением мужчины. В ходе проверки документов водитель предъявил правоохранителям водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.

Полицейские изъяли удостоверение и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду документов.

По данным стражей порядка, ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

В настоящее время Отделом дознания ОМВД России по Волжскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.