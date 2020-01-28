СИНКО удалось пошатнуть схему поглощения "Русагро" "Солнечных продуктов"

Структуры самарской группы компаний "СИНКО" добились признания необоснованным включения требований ГК "Русагро" к балаковскому ООО "Волжский терминал" на 608 млн рублей. Теперь под вопросом оказалась вся схема поглощения "Русагро" компаний, входивших в холдинг "Солнечные продукты".

На прошлой неделе опубликовано полное решение 12-го апелляционного суда по жалобам ООО "СИНКО Трейд" и ряда сельхозпредприятий, входящих в ГК "СИНКО". Им отменено решение Арбитражного суда Саратовской области.

Самарцам удалось доказать, что на момент принятия решения о банкротстве "Волжский терминал" и "Солнечные продукты" в целом были аффилированы "Русагро". Суд также признал "направленность их действий на осуществление контролируемого банкротства в интересах ООО "ГК "Русагро" и в ущерб иным независимым кредиторам".

Напомним, "Волжский терминал" был признан несостоятельным 29 июля 2019 года. Крупными поставщиками компании, специализировавшейся на переработке подсолнечника, выступали в том числе самарские сельхозпроизводители из групп компаний "СИНКО" и "Василина". Долги "Волжского терминала" перед первой оцениваются в без малого 239,4 млн руб., перед второй — в 438 млн рублей.

12-го апелляционный суд подробно разобрался в деталях, включая участие офшоров, заявления руководителей "Русагро", сделанных по конференц-связи, а также финансовые схемы. Все это зафиксировано в решении.

Так, суд указал, что основанием для признания должника банкротом по заявлению ООО "ГК "Русагро" стало неисполнение "Волжским терминалом", как одним из поручителей, требования об оплате 8 млн руб. процентов за пользование кредитом, полученным "Солнечными продуктами" в "Россельхозбанке". Это позволило ООО "ГК "Русагро" потребовать досрочного возврата основного долга по кредиту в 600 млн руб., поскольку компания приобрела право требования по кредитному договору.

Апелляционная инстанция согласилась с доводами о том, что просрочка была создана искусственно, в результате согласованных действий сторон, под влиянием "Русагро". В подтверждение приводятся данные, согласно которым в то же время в счет погашения задолженности по кредитным договорам "Волжский терминал" перечислил более 500 млн руб., а договор "перекупленный" "Русагро" был единственным, по которому не производились платежи.

Суд также усомнился, что у всех участников ГК "Солнечные продукты" не имелось 8 млн руб. для уплаты процентов.

При этом "Русагро" с 30 ноября 2018 г., то есть после приобретения у прав требования у банка, не произвело ни одного платежа в счет задолженности перед структурами "СИНКО" за поставленные семена подсолнечника. Однако все это время осуществлялись платежи "Волжского терминала" в пользу "Русагро" по кредитным договорам, через которые, как считают в самарской ГК, изымается прибыль, получаемая от аренды и толлинга.

О приобретении прав требований для цели последующего банкротства солидарных должников неоднократно заявляло само руководство "Русагро". Так, суд приводит, расшифровку конференц-звонков о финансовом состоянии ООО "ГК "Русагро" за 3-й квартал и 9 месяцев 2018 г., где генеральный директор компании Максим Басов среди прочего сообщал, что ведется работа с кредиторами над реструктуризацией долга "Солнечных продуктов".

"Сейчас не стоит консолидировать компанию в текущем состоянии. Таким образом, стратегия "Русагро" заключается в том, чтобы реструктурировать долг, реструктурировать сами активы, а затем поочередно купить эти активы, аналогично тому, как мы проводили сделку с "Разгуляй". Так что процесс будет очень похожим. Вероятно, мы купим долг компании, а затем проведем ее реструктуризацию, забрав те активы, которые нам нравятся, большинство активов также, наверное, очень неплохи", — заявлял Басов.

Перевод долга перед Россельхозбанком в почти 35 млрд руб. с "Солнечных продуктов" на "Русагро" суд как раз и посчитал реструктуризацией задолженности — была получена рассрочка на 20 лет с уменьшением процентной ставки с 9 до 5% годовых.

Он также обратил внимание на то, что включение требований "Русагро" позволило группе без участия других кредиторов назначить конкурсного управляющего, сформировать полностью подконтрольный комитет кредиторов и утвердить порядок, сроки и условия продажи дебиторки "Волжского терминала". Проведение торгов "СИНКО" ранее удалось блокировать.

"Приобретение ООО "ГК "Русагро" соответствующих прав требования у АО "Россельхозбанка" носило характер реструктуризации долга перед конкретным, крупнейшим кредитором для трансформации долга из внешнего в подконтрольный (внутрикорпоративный) для дальнейшего проведения контролируемой ГК "Русагро" процедуры ликвидации и банкротства должника, получения необходимых активов и освобождения от иной задолженности, что в совокупности расценивается как действия во вред независимым кредиторам", — указывает суд.

В итоге апелляционная инстанция отказала "Русагро" во включении в реестр кредиторов "Волжского терминала".