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Преступления Происшествия

В Самаре разыскивают подозреваемого в грабежах

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре разыскивают 30-летнего Олега Акинина, подозреваемого в серии грабежей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина уже имеет судимости за кражу, грабеж и разбой.

Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, славянская внешность, рост 170 см, худощавого телосложения, ярко выраженные скулы, был одет в черную вязаную шапку, черные куртку и ботинки, синие джинсы.

Полицейские просят всех, кто имеет сведения о личности, местонахождении разыскиваемого или его противоправной деятельности, обращаться по телефонам: 8 (846) 334-62-03, 8(846)278-13-54, 8987-159-39-13, 8917-168-88-85.

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