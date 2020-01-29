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Транспорт Транспорт и связь

Регион претендует на федеральные средства для обновления подвижного состава

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область направила заявку на конкурс для получения федерального финансирования на обновление подвижного состава общественного транспорта. Об этом в среду, 29 января, рассказал министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин.

"Нацпроектом предусмотрены меры по обновлению подвижного состава общественного транспорта. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд рублей", — сообщил он.

Конкурсный отбор, по словам Ивана Пивкина, планируется провести до конца февраля.

"При рассмотрении заявок будет учитываться работа региона по развитию городского пассажирского транспорта, в том числе по подготовке документов транспортного планирования, оптимизация маршрутной сети, перехода на безналичный расчет проезда. Обновление подвижного состава планируется с применением механизма лизинга и 60% дисконтом на приобретение автобусов, трамваев и троллейбусов", — пояснил министр.

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