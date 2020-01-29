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Облправительство Власть и политика

На цифровизацию дорожной сети региона в 2020 г. потратят 380 млн рублей

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональные власти занимаются подготовкой документов транспортного планирования для всех городов Самарской области, а также для Самарско-Тольяттинской агломерации в частности.

"В планах комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Губернатором Самарской области дано поручение министерству транспорта разработать комплексную схему организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом Самарско-Тольяттинской агломерации с целью повышения качества общественных перевозок. В комплексной схеме должны быть учтены все виды транспорта. В том числе, новая ветка железной дороги Липяги — Самара — Жигулевское море", — сообщил министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин во время заседания губернской думы.

Также он добавил, что еще одной важной задачей нацпроекта "Безопасные и качестенные дороги" является цифровизация дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации. В рамках этой работы запланировано внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС).

Эта система должна быть направлена на реализацию комплекса мероприятий по автоматизации процесса управления дорожным движением, мониторинга параметров движения в Самаре и Тольятти, автоматизации, диспетчеризации и контроля движения всех видов пассажирского транспорта общего пользования.

"В настоящее время между министерством транспорта Самарской области от лица правительства Самарской области и федеральным дорожным агентством заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов на реализацию программы ИТС — по 380 млн руб. в течение трех лет с 2020 года ежегодно. В текущем году в бюджет Самарской области уже 380 млн руб. субсидий предусмотрено", — рассказал Иван Пивкин, добавив, что техническое задание и конкурсная документация на разработку вышеуказанных документов подготовлены и планируются к размещению. Конкурс планируется объявить в начале февраля.

Также он рассказал, что серьезные средства выделяются в рамках федерального нацпроекта на приведение в нормативное состояние дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации.

До 2024 года в Самарской области в рамках национального проекта планируется отремонтировать 1436 км автомобильных дорог регионального и местного значения, в том числе, 827 км дорог Самаро-Тольяттинской агломерации.

На эти цели до 2024 года будет направлено 54,19 млрд рублей. В том числе из федерального бюджета в данном случае уже в трехлетнем бюджете подтверждены 10,77 млрд рублей. Из них на приведение в нормативное состояние региональных и местных дорог Самаро-Тольяттинской агломерации пойдет 3,4 млрд рублей.

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