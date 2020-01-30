Гандбольная "Лада" победила "Университет" - 31:24

В своем 15-м матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч — чемпионата России" в Ижевске "Лада" победила "Университет" — 31:24 (17:12).

Игра в столице Удмуртии вклинилась в бурный поток сражений "Лады" между двумя ее домашними баталиями в Кубке ЕГФ. И сам по себе этот выезд едва ли вписывался в идеальные представления команды об эффективности подготовки к предстоящей битве с "Битигхаймом", которого тольяттинкам в субботу нужно побеждать.

В зоне правых полусредних должного порядка у волжанок нет. Отсутствие двух ключевых фигур не прошло бесследно. Много времени на проблемной позиции отыграла молодая Ева Демидович, но ей вряд ли можно в полной степени занести игру себе в актив. Вдоволь и не слишком плодотворно попрактиковалась в непривычной роли Ольга Фомина. На остальных участках поля явных прогалин у волжанок в нападении вроде бы не наблюдалось, чего не скажешь о защите. А стабильностью блеснули этим вечером разве что их голкиперы, поровну разделившие хронометраж своего нахождения на паркете и относительно друг друга показавшие почти абсолютно идентичный результат.

Действо в целом разделилось на неравномерные клочки по принципу качелей. После восьми минут табло высвечивало равенство (5:5). А следующий игровой отрезок стал провальным для "студенток", вынувших из своей сетки пять мячей подряд (5:10). Легко создав увесистый задел, тольяттинки притихли, но, отдышавшись, вновь задали жару, что им обеспечило за четыре минуты до антракта еще более крутой двукратный перевес (8:16).

Соперницам, однако, не составило труда его ополовинить серией своих "сухих" голов (12:16). Прежний гандикап восстановился лишь по прошествии десяти минут второй части матча (16:24). Но очень уж Ижевску не хотелось перед своей аудиторией краснеть. И, несмотря на то, что вице-чемпионки вновь взвинтили обороты (20:30 — за треть тайма до финальной сирены), местная команда еще раз в концовке хорошенько поднатужилась и привела динамичную встречу к итоговым "минус семи".