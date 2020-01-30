В 2019 г. в Самарской области в ДТП погибло на 46 человек меньше, чем в предыдущем

В четверг, 30 января, об этом сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам работы УГИБДД по Самарской области в 2019 г. начальник Управления Юрий Некрасов.

В начале доклада Юрий Некрасов отметил, что 2019 г. был первым годом реализации национальных проектов: "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Изначально, цели, которые поставлены национальным проектом, безусловно, они очень сложные, — отметил он. — По Самарской области мы должны снизить количество погибших в ДТП с 374 — это показатель за 2017 г., до 110 к окончанию 2024 года. В этот же период необходимо снизить социальный риск по количеству погибших на 100 тыс. населения с 12 до 3,44. Необходимо снизить количество очагов аварийности со 130, которые были зафиксированы в губернии в 2017 г., до 65 к 2024 году".

Как пояснил Юрий Некрасов, "очаг аварийности" — это участок дороги в населенном пункте протяженностью 200 м, вне населенного пункта — 100 м, либо перекресток, на котором за год произошло три ДТП одного вида с пострадавшими, например, три столкновения, либо было зафиксировано пять ДТП суммарно с пострадавшими. Этом могут быть и столкновения, и наезды на пешеходов и опрокидывания.

В итоговом докладе Юрий Некрасов отметил, что в 2019 г. благодаря неплохому взаимодействию со всеми другими заинтересованными министерствами правительства Самарской области, прежде всего министерствами транспорта, образования и здравоохранения в рамках проектного комитета по этому нацпроекту удалось достичь всех проектных показателей.

По словам Юрия Некрасова, в 2019 г. в регионе зарегистрировано 3726 ДТП, что на 295 или на 7,3% меньше, чем в 2018 году.

"Важно, что в этих ДТП сократилось количество погибших, по сравнению с предыдущим годом на 46 человек или на 13,4%. То есть всего в 2019 г. погибло 298 человек, — отметил начальник УГИБДД по Самарской области. — И количество раненных мы сократили на 404 человека, то есть на 7,6%".

Юрий Некрасов отметил, что в 2019 г. в губернии улучшилась ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом. Так, за год в области зафиксировали 545 ДТП с участием детей до 16 лет, что на 3% меньше, чем в 2018 году. В автоавариях за год погибло восемь детей, что на четыре или на 33% меньше, чем в 2018 году. Ранения в авариях получили 600 детей, что на 3,4% меньше, чем в предыдущем году.

Начальник УГИБДД рассказал, что в 2019 г. в Самарской области зарегистрировано 34 ДТП, произошедших по вине пьяных водителей, что меньше на 15%, чем в 2018 году.

Однако, в регионе есть территории, где положительная тенденция по ДТП в 2019 г. не прослеживалось. Такая ситуация зафиксирована в Безенчукском, Елховском, Кинельском, Ставропольском и Камышлинском районах. Там зарегистрирован рост ДТП с пострадавшими и погибшими.

В 2019 г. в губернии выявили более 3,8 млн нарушений. "Цифра конечно внушительная, но надо учесть, что 90% нарушений у нас выявляется в автоматическом режиме", — отметил Юрий Некрасов.

В 2019 г. сотрудники ГИБДД выявили в Самарской области 7 846 водителей, которые имели признаки опьянения, часть из них отказались от медосвидетельствования. Кроме того, зафиксировано 858 фактов повторного нетрезвого вождения. 858 человек привлекли за это к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ.

"Госавтоинспекция является органом надзора, — говорил Юрий Некрасов. — В нашу компетенцию входит контроль и надзор за соблюдением всеми заинтересованными должностными и юридическими лицами нормативов правил и стандартов в области обеспечения безопасности дорожного движения. Так, в отношении транспортных предприятий составили 3 667 административных материалов по различным правонарушениям. Например, за выпуск на линию неисправного транспорта. Также мы контролируем состояние дорог. Как должностные, так и юридические лица организаций, которые занимаются обслуживанием дорог, либо являются собственниками дорог, 3334 раза были привлечены к административной ответственности за различные правонарушения".