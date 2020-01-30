16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 2019 г. в Самарской области в ДТП погибло на 46 человек меньше, чем в предыдущем При столкновении с деревом в Шигонском районе пострадали водитель ВАЗа и его пассажир-подросток Под Тольятти пострадала пассажирка легковушки, столкнувшейся с автовозом В Самаре под колесами грузовика пострадал пешеход На трассе М-5 в Сергиевском районе погиб водитель большегруза

ДТП Происшествия

В 2019 г. в Самарской области в ДТП погибло на 46 человек меньше, чем в предыдущем

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 30 января, об этом сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам работы УГИБДД по Самарской области в 2019 г. начальник Управления Юрий Некрасов.

В начале доклада Юрий Некрасов отметил, что 2019 г. был первым годом реализации национальных проектов: "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Изначально, цели, которые поставлены национальным проектом, безусловно, они очень сложные, — отметил он. — По Самарской области мы должны снизить количество погибших в ДТП с 374 — это показатель за 2017 г., до 110 к окончанию 2024 года. В этот же период необходимо снизить социальный риск по количеству погибших на 100 тыс. населения с 12 до 3,44. Необходимо снизить количество очагов аварийности со 130, которые были зафиксированы в губернии в 2017 г., до 65 к 2024 году".

Как пояснил Юрий Некрасов, "очаг аварийности" — это участок дороги в населенном пункте протяженностью 200 м, вне населенного пункта — 100 м, либо перекресток, на котором за год произошло три ДТП одного вида с пострадавшими, например, три столкновения, либо было зафиксировано пять ДТП суммарно с пострадавшими. Этом могут быть и столкновения, и наезды на пешеходов и опрокидывания.

В итоговом докладе Юрий Некрасов отметил, что в 2019 г. благодаря неплохому взаимодействию со всеми другими заинтересованными министерствами правительства Самарской области, прежде всего министерствами транспорта, образования и здравоохранения в рамках проектного комитета по этому нацпроекту удалось достичь всех проектных показателей.

По словам Юрия Некрасова, в 2019 г. в регионе зарегистрировано 3726 ДТП, что на 295 или на 7,3% меньше, чем в 2018 году.

"Важно, что в этих ДТП сократилось количество погибших, по сравнению с предыдущим годом на 46 человек или на 13,4%. То есть всего в 2019 г. погибло 298 человек, — отметил начальник УГИБДД по Самарской области. — И количество раненных мы сократили на 404 человека, то есть на 7,6%".

Юрий Некрасов отметил, что в 2019 г. в губернии улучшилась ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом. Так, за год в области зафиксировали 545 ДТП с участием детей до 16 лет, что на 3% меньше, чем в 2018 году. В автоавариях за год погибло восемь детей, что на четыре или на 33% меньше, чем в 2018 году. Ранения в авариях получили 600 детей, что на 3,4% меньше, чем в предыдущем году.

Начальник УГИБДД рассказал, что в 2019 г. в Самарской области зарегистрировано 34 ДТП, произошедших по вине пьяных водителей, что меньше на 15%, чем в 2018 году.

Однако, в регионе есть территории, где положительная тенденция по ДТП в 2019 г. не прослеживалось. Такая ситуация зафиксирована в Безенчукском, Елховском, Кинельском, Ставропольском и Камышлинском районах. Там зарегистрирован рост ДТП с пострадавшими и погибшими.

В 2019 г. в губернии выявили более 3,8 млн нарушений. "Цифра конечно внушительная, но надо учесть, что 90% нарушений у нас выявляется в автоматическом режиме", — отметил Юрий Некрасов.

В 2019 г. сотрудники ГИБДД выявили в Самарской области 7 846 водителей, которые имели признаки опьянения, часть из них отказались от медосвидетельствования. Кроме того, зафиксировано 858 фактов повторного нетрезвого вождения. 858 человек привлекли за это к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ.

"Госавтоинспекция является органом надзора, — говорил Юрий Некрасов. — В нашу компетенцию входит контроль и надзор за соблюдением всеми заинтересованными должностными и юридическими лицами нормативов правил и стандартов в области обеспечения безопасности дорожного движения. Так, в отношении транспортных предприятий составили 3 667 административных материалов по различным правонарушениям. Например, за выпуск на линию неисправного транспорта. Также мы контролируем состояние дорог. Как должностные, так и юридические лица организаций, которые занимаются обслуживанием дорог, либо являются собственниками дорог, 3334 раза были привлечены к административной ответственности за различные правонарушения".

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2