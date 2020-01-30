В Самаре начнут работу "М-шаттлы"

В Самаре стартует новый формат работы общественного транспорта - специальные маршруты в рамках проекта "М-шаттлы", сообщает пресс-служба мэрии города.

"Пилот" департамента транспорта включает в себя автобусные подвозные маршруты к станциям метрополитена. Движение специальных автобусов до метро будет организовано в режиме экспресса - без промежуточных остановок.

"М-шаттлы" начнут следовать с 3 февраля 2020 года. А 31 января будет осуществляться тестовый выезд по гибридным маршрутам "автобус-метро-автобус". Также предусматриваются поездки на "М-шаттлах" в форматах "автобус-метро", "метро-автобус".

На первом этапе реализации проекта "М-шаттлы" спецавтобусы будут работать в режиме подвоза к двум станциям метро: "Московская" и "Юнгородок". При этом стартом поездки по гибридному маршруту может быть любая станция метрополитена, после чего у пассажиров есть возможность пересесть на автобус-шаттл.

На маршрутах будет действовать единый билет. Таким образом, пассажир разово оплачивает проезд в "М-шаттле" любого из действующих в рамках проекта маршрутов. И за эту стоимость едет, к примеру, сначала в специальном автобусе, затем после пересадки - в метро, после чего снова в автобусе. При этом дополнительно оплачивать проезд в указанных видах транспорта не требуется.

Вместе с тем, исходя из специфики маршрутов и системы валидации поездок, в таком формате доставки пассажиров проезд предусмотрен только по транспортным и социальным картам. Стоимость проезда составляет 29 рублей. Льготники смогут оплатить проезд школьными и студенческими картами (соответственно, по льготным тарифам), а также всеми видами безлимитных транспортных карт. Оплата проезда за наличный расчет и по банковским картам не предусмотрена.

Маршруты подвоза автобусами к метро в рамках проекта "М-шаттлы":

М1 - железнодорожный вокзал (остановка общественного транспорта "Железнодорожный вокзал") - станция метро "Московская";

М2 - пересечение улиц Владимирская и Пензенская (остановка общественного транспорта "Улица Владимирская") - станция метро "Московская";

М3 - кинотеатр "Луч" (остановка общественного транспорта "Кинотеатр "Луч") - станция метро "Юнгородок";

М4 - Восточный поселок (остановка общественного транспорта "Магазин" на Зубчаниновском шоссе) - станция метро "Юнгородок".

Движение "М-шаттлов" предусмотрено только по рабочим дням.

График работы "М-шаттлов":

с 06:30 до 09:30 - по будним дням с интервалом движения в 10 минут;

с 16:00 до 22:00 - по будним дням с интервалом движения в 10 минут.

Для беспрепятственного прохода пассажиров, оплативших проезд в "М-шаттле", на всех станциях метро будут работать отдельные турникеты.

Как пользоваться транспортом в рамках проекта "М-шаттлы":

войдя в шаттл, достаточно единожды оплатить проезд - поездка в формате "автобус-метро-автобус", "автобус-метро", "метро-автобус" засчитывается как одна;

для оплаты проезда в автобусе-шаттле нужно приложить транспортную карту к валидатору или предъявить социальную карту водителю;

для оплаты проезда в метро при входе необходимо пройти через специально выделенный терминал, на каждой станции обозначенный табличкой с символом метро и надписью "М-шаттлы", приложить транспортную или социальную карту к валидатору на специально выделенном турникете;

доехав на автобусе-шаттле до станции метрополитена, в метро нужно приложить карту к специальному турникету (повторной оплаты не будет - система автоматически распознает, что пассажир ехал на специальном подвозном автобусе), после чего дождаться зеленого сигнала турникета и пройти на посадочную площадку;

выйдя из метро, при необходимости пассажир сможет снова пересесть в автобус "М-шаттлы", предъявив социальную карту или приложив транспортную карту к валидатору (для фиксации поездки);

доехав изначально на метро до пункта пересадки на автобус-шаттл, в автобусе нужно предъявить социальную карту водителю или приложить транспортную карту к валидатору (повторной оплаты не будет - система автоматически распознает, что пассажир ехал на метро по маршруту "М-шаттлы").

Эффективность нового формата транспортного сообщения будут изучать, анализировать и оценивать специалисты профильного департамента. В дальнейшем, при положительном опыте и востребованности "М-шаттлов", будет рассмотрен вопрос об открытии дополнительных маршрутов.