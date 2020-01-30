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Музыка Культура

В Самарской филармонии выступили Вадим Эйленкриг и его "Eilenkrig Crew"

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 29 января, в Самарской филармонии при полном зале состоялся концерт известного джазмена, виртуозного трубача Вадима Эйленкрига и его группы "Eilenkrig Crew". В составе коллектива знаменитого музыканта играли Иван Фармаковский (клавишные), Армен Мкртычян (бас-гитара), Константин Сафьянов (саксофон, флейта) и Виталий Эпов (барабаны).

Фото: Михаил ПУЗАНКОВ

С самого начала концерта Вадим Эйленкриг начал общение со зрителями в такой непринужденной манере, что стало понятно: он не просто музыкант и, как о нем отзываются различные музыкальные критики, экстраординарный джазовый трубач - он также отлично владеет словом.

К слову же, Эйленкриг - действительно телеведущий, у него есть своя программа на канале "Культура" - "Клуб Шаболовка, 37", - о чем он рассказал самарским любителям музыки.

И музыканты у него в коллективе фантастические. Умеющие шутить на сцене с помощью инструментов, умеющие сыграть открытым ярким звуком и через секунду создать абсолютную тишину. А соло на саксофоне, рояле, бас-гитаре и особенно барабанах каждый раз вызывали оглушительные аплодисменты.

Репертуар у квинтета самый разнообразный. Зрители услышали и кубинскую румбу, и рассказ о женском коварстве с потрясающим соло на флейте, и чудесную пахмутовскую "Нежность", которую, оказывается, на одном из концертов с музыкантами сыграла сама автор. И жизнерадостный фри-джаз перед уходом на антракт - как выразился Эйленкриг, "чтобы вам было весело на него идти".

Во втором отделении, представляя композиции, которые играет квинтет, Вадим Эйленкриг также поздравил Самарскую филармонию и весь ее коллектив с грядущим 80-летним юбилеем.

"80 лет - это уникально. Самарская филармония - это бренд, это потрясающее здание и, конечно, это невероятные люди, которые здесь работают. И это особенная публика! Искренне говорю - мы вас очень любим", - обратился джазмен к залу. Музыканты заиграли следующую песню, и рояль под пальцами Ивана Фармаковского вдруг выдал "волшебника в голубом вертолете", который, как известно, прилетает исключительно в день рождения.

В этом юбилейном году у Самарской филармонии появился специальный абонемент №9, который называется "Музыкальный клуб Вадима Эйленкрига". Участниками концертов нового абонемента станут музыканты, с которым трубач будет вести эфиры в своей телепрограмме. "Я лично отвечаю за каждого музыканта, который будет выступать в концертах нового абонемента. Я сам буду в нем участвовать и обещаю, что вам он очень понравится!" - заверил джазмен.

Концерт продолжился пронзительной композицией и всеми любимой мелодией трубы в композиции Эдуарда Артемьева "Три товарища" из фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих" - ее в зале узнал каждый. Как и Гленна Миллера, и еврейскую песню под названием Ich hob dich zifeel lieb - конечно же, о любви.

После концерта Вадим Эйленкриг вышел вместе с барабанщиком Виталием Эповым в фойе филармонии и провел там еще полчаса, чтобы дать автографы самарским слушателям. Они поблагодарили его за замечательный концерт и приятное общение.

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