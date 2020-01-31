Гендиректора "Самарской тепловой компании" подозревают в уклонении от уплаты налогов

Следственным отделом по Кировскому району Самары СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Самарская тепловая компания", подозреваемого в уклонении от уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере, сообщили в ведомстве.

"По версии следствия, с января 2015 по декабрь 2017 г. подозреваемый умышленно занизил сумму налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость, путем заключения фиктивных договоров с другими ООО, в результате чего, уклонился от уплаты налога на сумму более 8 млн руб.", — уточняют правоохранители.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся все необходимые следственные действия.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.