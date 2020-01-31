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Общество

Бывший зампрокурора Самарской области возгласил санаторий в Татарстане

КАЗАНЬ. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Алмаз Хусаинов, занимавший пост заместителя прокурора Самарской области, назначен директором санатория "Ижминводы", расположенного в с. Ижевка Менделеевского района Татарстана. Об этом сообщает сайт муниципалитета.

Напомним, Хусаинов работал в прокуратуре Самарской области с 2012 по 2019 год. Он покинул ведомство в январе прошлого года в связи с выходом на пенсию.

В Татарстане Хусаинов начинал карьеру в органах прокуратуры в 1993 г. с должности старшего следователя Лениногорской городской прокуратуры. С 1999 по 2001 г. был прокурором Высокогорского района республики.

Санаторий "Шифалы Су - Ижминводы" принадлежит Федерации независимых профсоюзов России и Федерации профсоюзов Татарстана. Он специализируется на лечении заболеваний органов пищеварения и болезней желудочно-кишечного тракта. Выручка по итогам 2018 г. составила 262,6 млн руб., прибыль — 3,4 млн.

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