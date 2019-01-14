Первого заместителя прокурора Самарской области Алмаза Хусаинова наградили за безупречную службу почетной грамотой генерального прокурора. Грамоту ему вручил прокурор региона Константин Букреев 14 января на торжественном собрании, посвященном 297-ой годовщине образования прокуратуры России.

Как сообщили в надзорном ведомстве, Хусаинов награжден "за примерное исполнение служебных обязанностей, продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры".

Напомним, ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в Twitter, что увольнение Алмаза Хусаинова якобы связано с результатами проверки Генпрокуратуры РФ. "Рапорт был написан им после выезда бригады проверяющих ГП, направленной Генпрокурором по моему обращению", - утверждает депутат.

Однако в облпрокуратуре официально сообщают, что Хусаинов ушел в отставку с 14 января в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

Наряду с Алмазом Хусаиновым в связи годовщиной российской прокуратуры наград и поощрений генпрокурора и прокурора региона также удостоено более 90 работников и пенсионеров.