Первый зампрокурора области Алмаз Хусаинов уволен в связи с выходом на пенсию

В пресс-службе облпрокуратуры подтвердили информацию о том, что первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул занимаемую должность.

"Алмаз Хусаинов уволен с сегодняшнего дня в связи с выходом на пенсию", — сообщили в ведомстве.

Ранее депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн написал в Twitter о том, что увольнение Алмаза Хусаинова якобы связано с результатами проверки Генпрокуратуры РФ в региональном ведомстве. "Рапорт был написан им после выезда бригады проверяющих ГП, направленной Генпрокурором по моему обращению", — сообщил депутат.

Комментировать это заявление Александра Хинштейна в пресс-службе прокуратуры Самарской области не стали. Однако, как утверждают источники Волга Ньюс, уход Алмаза Хусаинова с проверкой Генпрокуратуры не связан. По информации собеседников издания, в результате проверки в действиях первого зампрокурора области не было выявлено нарушений.

Напомним, Алмаз Хусаинов состоит на службе с 1993 года. За годы работы он трудился в должностях: старший следователь Лениногорской городской прокуратуры Татарстана, прокурор-криминалист, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением банковского и налогового законодательства прокуратуры Татарстана, прокурор Высокогорского района республики Татарстан. В 2001–2004 гг. он был начальником отдела по надзору за исполнением налогового и таможенного законодательства прокуратуры Чувашской Республики, в 2004–2005 гг. — заместителем прокурора Чувашской Республики. С 2005 г. занимал должность первого заместителя прокурора Мурманской области.

Должность заместителя прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов занимал с ноября 2012 года.