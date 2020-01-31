Сотрудника отрадненского военкомата подозревают во взяточничестве

Прокуратура Отрадного признала обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника военкомата по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве в крупном размере), сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

По версии следствия, подозреваемый договорился с двумя отчисленными из образовательных учреждений студентами о передаче взяток по 100 тыс. руб. от каждого сотруднику военного комиссариата Отрадного и Кинель-Черкасского района за содействие в незаконном освобождении от призыва на военную службу.

Посредник был задержан в ноябре 2019 г. при получении денег от одного из призывников.

В настоящее время по уголовному делу проводится расследование, ход которого находится на контроле прокуратуры города.