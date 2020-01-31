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Преступления Происшествия

Рецедивиста из Самары будут судить за то, что ударил машиной сотрудника СОБРа

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре ранее судимый местный житель предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Напомним, по версии следствия, 19 февраля 2019 г. примерно в 12:00 32-летний водитель Volvo XC60, скрываясь от сотрудников правоохранительных органов, во дворе дома № 135 по Московскому шоссе умышленно при движении задним ходом ударил водительской дверью и левым боковым зеркалом сотрудника специального отряда быстрого реагирования "Омега" УФСВНГ России по Самарской области, находившегося в форменном обмундировании и со знаками отличия.

В результате сотрудник СОБР упал, водитель выехал из двора на Московское шоссе, где на перекрестке столкнулся с автомобилем "Газель", выбежал из машины и скрылся с места преступления.

До конца года правонарушитель скрывался от полиции, но в декабре написал явку с повинной.

Ранее обвиняемый уже имел проблемы с законом. В 2010 г. он был судим за вымогательство, в том числе с применением насилия, в 2012 г. освободился из мест лишения свободы. Теперь мужчине инкриминируют применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ).

Уголовное дело находилось в производстве СО по Промышленному району г. Самары СУ СК России по Самарской области. По результатам изучения оно направлено для рассмотрения по существу в Промышленный районный суд Самары.

Санкция ч. 1 ст. 318 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

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