Директор самарской фирмы пытался спрятать 20 млн руб., предназначенных для уплаты налогов

В Самаре сотрудники полиции установили подозреваемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что 30-летний директор ООО "Спец-Альянс", зная о существующей задолженности перед ИФНС России, направил распорядительные письма в адрес партнеров о перечислении денег на счета контрагентов, минуя расчетный счет организации, где являлся должностным лицом. В результате он сокрыл деньги, за счет которых должно производится принудительное взыскание недоимки по налогам на общую сумму более 20 млн рублей.

По данному факту СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Полицейские принимают меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.