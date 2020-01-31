Прокуратура требует наказать МП "Благоустройство" за плохую уборку дорог от снега

В пятницу, 31 января, стало известно, что прокуратура Промышленного района передала в ОГИБДД Самары материалы о ненадлежащей уборке дорог района от снега и наледи для решения вопроса о привлечении виновных должностных лиц и юрлица МП "Благоустройство" к административной ответственности по 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в надзорном ведомстве.

Как пояснили в прокуратуре Промышленного района, 28 и 29 января, во время выездной проверки, их сотрудники выявили нарушения федерального закона о безопасности дорожного движения, допущенные представителями самарского МП "Благоустройство" и состоявшие в том, что на ул. Воронежской от пр. Карла Маркса до ул. Черемшанской, на ул. Бубнова от ул. Молодежной до Московского шоссе, на пр. Кирова от Московского шоссе до ул. Молодежной, на ул. Нагорной от ул. Лозовой до ул. Александра Матросова, на ул. Мирной от ул. Грузинской до ул. Бобровской, на ул. Краснодонской от ул. Нагорной до ул. Ставропольской, на ул. Средне-Садовой от ул. Нагорной до пр. Карла Маркса допущены сужения проезжей части, так как с нее своевременно не убран снег по всей ширине.

Кроме того, в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере благоустройства в тот же период сотрудниками прокуратуры Промышленного района установлено, что пешеходные тротуары вдоль домов по ул. Воронежской от ул. Черемшанской до ул. Нагорной и ул. Ставропольской от ул. Средне-Садовой до ул. Александра Матросова не очищены на всю ширину от наледи для безопасного и свободного прохода граждан, а также не посыпаны противогололедными материалами.

После выездной проверки прокуратура Промышленного района внесла директору МП "Благоустройство" Евгению Садовникову представление об устранении выявленных нарушений законодательства о безопасности дорожного движения.

Сейчас акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

Кроме того, материалы проверки по факту выявленных нарушений законодательства о безопасности дорожного движения были направлены прокуратурой в ОГИБДД Самары для решения вопроса о привлечении виновных должностных лиц и юрлица МП "Благоустройство" к административной ответственности по 12.34 КоАП РФ, предусматривающей наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за состояние дорог в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.