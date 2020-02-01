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Преступления Происшествия

В Безенчукском районе на мужчину заведено уголовное дело за нетрезвое вождение

БЕЗЕНЧУК. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Екатериновке Безенчукского района инспекторы ДПС остановили автомобиль Opel, движущийся по обочине и меняющий скорость. Стражи правопорядка выявили у 37-летнего водителя явные признаки алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции отстранили нарушителя от управления транспортным средством и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, которое установило факт наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Полицейскими составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения". В ходе установления личности нарушителя правоохранители выяснили, что в марте 2017 г. мужчина уже привлекался к ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

 

В настоящее время дознавателями ОМВД России по Безенчукскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 

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