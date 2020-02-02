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Преступления Происшествия

На тольяттинца заведено уголовное дело за нетрезвое вождение

ТОЛЬЯТТИ. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти за нарушение правил дорожного движения инспекторы ДПС остановили автомобиль Chevrolet Lacetti под управлением 32-летнего жителя Тольятти. В ходе проверки стражи правопорядка выявили у водителя явные признаки алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции отстранили нарушителя от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование, но мужчина отказался. Полицейскими собран административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

В ходе установления личности выяснилось, что водитель в июле 2019 г. был привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Тогда ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года.

В настоящее время дознавателями УМВД России по городу Тольятти в отношении водителя по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Гид потребителя

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