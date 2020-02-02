В Ставропольском районе у водителя фуры выявлены поддельные документы

На посту у с. Зеленовка инспекторы ДПС остановили автомобиль марки Scania с прицепом под управлением 32-летнего мужчины. Водитель предъявил сотрудникам полиции документ, подтверждающий право на управление соответствующими категориями транспортных средств, которое вызвало у инспекторов сомнения в подлинности.

Полицейские изъяли документ и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду документов. По данным сотрудников полиции, подозреваемый — житель Ленинградской области, безработный, ранее не судим.

В настоящее время Отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.