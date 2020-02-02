16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Ставропольском районе у водителя фуры выявлены поддельные документы На тольяттинца заведено уголовное дело за нетрезвое вождение В Безенчукском районе на мужчину заведено уголовное дело за нетрезвое вождение В Чапаевске разоблачена сеть сбыта наркотиков Восемь пойманных "метлой" налимов обернулись для двух тольяттинцев уголовными делами

Преступления Происшествия

В Ставропольском районе у водителя фуры выявлены поддельные документы

ТОЛЬЯТТИ. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На посту у с. Зеленовка инспекторы ДПС остановили автомобиль марки Scania с прицепом под управлением 32-летнего мужчины. Водитель предъявил сотрудникам полиции документ, подтверждающий право на управление соответствующими категориями транспортных средств, которое вызвало у инспекторов сомнения в подлинности.

Полицейские изъяли документ и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду документов. По данным сотрудников полиции, подозреваемый — житель Ленинградской области, безработный, ранее не судим.

В настоящее время Отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1