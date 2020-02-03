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Экология Общество

Региональный оператор ЭкоСтройРесурс запустил благотворительный сбор макулатуры

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Акцию по сбору макулатуры решено повторить. Первый раз региональный оператор проводил такое мероприятие в сентябре 2019 года. С 10 февраля по Самаре будет ездить специальный экомобиль. Маршрут экологического транспорта будет составлен по адресам заявок на вывоз макулатуры, которые можно подать с 3 по 10 февраля по телефону: 8-927-685-98-53.

Фото: предоставлено ООО "ЭкоСтройРесурс"

"Главная цель благотворительной акции "Сдай макулатуру — сохрани лес" — привлечь внимание общественности к тому, что макулатура является ценным материалом, пригодным для дальнейшего использования в качестве вторичного сырья. А это и есть осознанное использование природных ресурсов планеты, — говорит руководитель экологического управления регионального оператора ЭкоСтройРесурс Екатерина Луценко. — Собранное вторсырье отправится на переработку, а полученные средства — на благотворительность".

Поучаствовать в акции могут жители, предприятия, учебные заведения, общественные организации и учреждения Самары.

На переработку можно сдать газеты, книги, тетради, журналы (не глянцевые), брошюры, архивы, черновики, блокноты, крафт-мешки, картон любых марок (кроме электротехнического и обувного).

Тонна бумажных отходов позволяет произвести столько же готовых изделий из бумаги. Это экономит 4-5 кубометров древесины. Переработка макулатуры — хороший способ не только сократить количество мусора, но и уменьшить вырубку лесов.

ЭкоСтройРесурс организует сбор и доставку вторсырья на переработку, чтобы собранная бумага могла получить вторую жизнь. В сентябрьской акции совместными усилиями удалось собрать 27 тонн вторсырья. На вырученные средства была оказана помощь самарскому пансионату для детей-инвалидов, в котором проживает 227 воспитанников в возрасте от четырех до 18 лет.

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