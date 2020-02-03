Радио Дача подарит победителю путешествие в Турцию

Уже 11 лет Радио Дача дарит хорошее настроение и лучшие песни советской и российской эстрады жителям Самары.

В честь своего дня рождения радиостанция запускает серию конкурсов, и каждый будний день в течение февраля слушатели могут выиграть призы. А 1 марта — суперподарок — поездку на двоих в Турцию по системе "все включено".

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо с 10 по 28 февраля внимательно слушать Радио Дача. В определенное время ведущий произнесёт пожелание ко дню рождения на турецком языке и три варианта перевода. Слушателю необходимо первым дозвониться в эфир и выбрать вариант ответа. Если игрок выбирает верный ответ, получает подарок и проходит в финал акции.

Финал проекта "Все включено" и вручение главного приза состоится 1 марта 2020 года у ТЦ "Мега" во время празднования "Широкой Масленицы". Среди финалистов, пришедших на праздник, ведущий выберет того, кто отправится в путешествие в жаркую Турцию.

Группа компаний "Выбери Радио" — крупнейший региональный радиохолдинг страны. В актив компании входит 91 радиостанция в восемнадцати городах России, включая собственный музыкальный формат Радиола 96,3 FM. Холдинг работает на медиарынке уже 13 лет, одиннадцать из которых — под брендом "Выбери Радио".

Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения на сайте samara.gkvr.ru.

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