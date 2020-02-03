ВРП Самарской области за 2019 г. вырос на 2,1%

Объем валового регионального продукта (ВРП) Самарской области по предварительным итогам 2019 г. вырос на 2,1%. Об этом сообщил в понедельник, 3 февраля, глава региона Дмитрий Азаров во время своего ежегодного послания к депутатам и жителям области.

При этом губернатор отметил, что такой показатель роста выше среднероссийского и назвал 2019 г. по-настоящему успешным для Самарской области. "А ведь совсем недавно мы теряли свои позиции и в ПФО, и среди других регионов России", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также он отметил устойчивый рост инвестиций в регион, в том числе внебюджетных. Как подчеркнул глава региона, этому способствовало качественное изменение инвестиционного климата. "В рейтинге инвестпривлекательности мы подняли сразу на 24 позиции", — заявил Дмитрий Азаров и напомнил, что в 2018 г. Самарская область в этом рейтинге также набрала 17 позиций. Таким образом, за два года регион в федеральном рейтинге инвестпривлекательности поднялся с 65 места на 24-е. "Но и это меня лично не устраивает. Мы должны быть в десятке", — убежден Дмитрий Азаров.

Глава региона также сообщил, что рост промпроизводства по итогам 2019 г. составил 1,6%.