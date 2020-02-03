СУ СК заинтересовался взысканием с сирот долгов бросившей их матери

В Самаре 3 февраля сотрудники СУ СК РФ по Самарской области начали доследственную проверку из-за появившихся в СМИ публикаций о том, что сирот обязывают выплачивать долги умерших матерей, сообщает ведомство.

Напомним, четырех сирот суд обязал оплатить долги по кредитам умершей матери. Трое из них — несовершеннолетние, а старший брат с рождения имеет инвалидность и до 18 лет жил в специнтернате. Детей отдали в приемные семьи еще до смерти их биологической матери, женщина не общалась с ними и была лишена родительских прав.

Ранее аналогичная ситуация произошла в семье, удочерившей двух сестер. Дети унаследовали после матери две квартиры, одна из которых — ипотечная. За первым жильем есть долг за коммунальные услуги в несколько десятков тысяч рублей, а за вторым — помимо коммуналки, долги по ипотеке и штрафы. Общая сумма задолженности — около 2 млн рублей.