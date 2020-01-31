В Самарской области дети-сироты должны оплатить долги по кредитам умершей матери

Суд в Самарской области обязал четырех сирот оплатить долги по кредитам умершей матери. Трое из них несовершеннолетние, старший брат с рождения имеет инвалидность и до 18 лет жил в специнтернате, пишет lenta.ru со ссылкой на главу общественной организации "Домик детства" Антона Рубина.

Троих детей отдали в приемные семьи еще при жизни матери, которая была лишена родительских прав и не общалась с ними. В 2016 г. она умерла, за ней остались не погашенные кредиты в банке на общую сумму чуть более 100 тыс. рублей. В 2019 г. банк обратился в суд и потребовал взыскать деньги с ее родственников.

Дети не вступали в наследство, но суд определил их наследниками. Долг женщины был разделен на четырех детей в равной степени, но таких денег у старшего сына и приемных родителей младших братьев и сестры нет. Они попросили суд позволить им оплатить кредит в рассрочку, но им отказали, поскольку "несовершеннолетие должника не является основанием для предоставления отсрочки".

Антон Рубин уточнил, что единственный доход молодого человека с инвалидностью — это пенсия, которую по закону приставы не имеют права арестовывать. В настоящее время он ищет работу, с этого дохода будет происходить удержание.

Напомним, что аналогичная ситуация произошла в самарской семье, которая удочерила двух сестер. Дети, помимо однокомнатной квартиры матери в Чапаевске, где они жили, унаследовали еще и ипотечную "двушку" в том же городе. Но за первым жильем числится долг за коммунальные услуги в несколько десятков тысяч рублей (о нем новые родители знали и планировали погасить), а за вторым - помимо коммуналки, долги по ипотеке и штрафы (это оказалось сюрпризом, всплывшим уже после удочерения). Общая сумма задолженности - около 2 млн рублей.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратил внимание на эту ситуацию и семье "простят" долг.