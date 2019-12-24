Семье простят долг в 2 млн. руб., "унаследованый" с приемными детьми

Найдено решение резонансной ситуации с самарской семьей, удочерившей двух сестер с долгами умершей матери. Об этом порталу "Волга Ньюс" сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, к которому семья пришла на прием во вторник, 24 декабря.

Напомним, супруги из Кинельского района удочерили девочек летом этого года. Дети помимо однокомнатной квартиры матери в Чапаевске, где они жили, унаследовали еще и ипотечную "однушку" в том же городе. Но за первым жильем числится долг за коммунальные услуги в несколько десятков тысяч рублей (о нем новые родители знали и планировали погасить), а за вторым - помимо коммуналки, долги по ипотеке и штрафы (это оказалось сюрпризом, всплывшим уже после удочерения). Общая сумма задолженности - около 2 млн рублей.

Александр Хинштейн отметил, что новая семья девочек произвела на него очень хорошее впечатление и таким людям необходимо помогать.

"Буквально только что разговаривал с председателем правления Россельхозбанка Борисом Павловичем Листовым. Я объяснил ему ситуацию, и мы договорились, что банк заключает мировое соглашение, забирает квартиру и снимает все претензии к девочкам и их новой семье", - рассказал депутат.

В беседе с корреспондентом Волга Ньюс Александр Хинштейн высказал недоумение как ипотечный договор без обеспечения был заключен с человеком ведшим асоциальный образ жизни, не работавшим ни дня.

"По однокомнатной же квартире, где жили девочки, мы направим обращение главе города, чтобы пересмотрели задолженность. Ведь с момента смерти матери и помещения девочек в социальное учреждение должна была снижаться стоимость услуг. Этого не произошло. Перерасчитанный долг семья намерена погасить, и квартира достанется девочкам, когда они вырастут", - добавил он.