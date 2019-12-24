Семья из Самары удочерила сирот и получила долги их умершей матери

В Самаре семья удочерила двух девочек-сирот и унаследовала долги их умершей матери, сообщает samara.kp.ru.

Елена и Александр уже воспитали сына, но заскучали по детским голосам в доме. Подумали и решили взять девочку из детдома. В очереди семья оказалась трехсотой, но в начале мая им позвонили из Чапаевска и предложили удочерить двух девочек, мама которых умерла в марте.

Семья согласилась. Органы опеки помогли быстро оформить необходимые бумаги, и 13 мая Елена и Александр поехали знакомиться с девочками. Саше — пять, Насте — восемь. На то, чтобы уладить все формальности, потребовалась еще пара месяцев. И 17 июля девочки наконец переступили порог своего нового дома.

Елена признает: хлопот с сестричками немало. Им пришлось покупать всю одежду вплоть до белья, а потом учить элементарным нормам гигиены. Они не знают времена года, младшая не умеет читать и писать, для обеих пришлось нанять репетиторов. И Настю, и Сашу, регулярно ругают за шалости и за то, что не умеют говорить правду. Старшая иногда с подозрением смотрит на новых родителей: когда же закончится сказка и начнется та жизнь, которой они жили раньше — с пьянками и гулянками до утра, громкой руганью и жизнью впроголодь. Но прошлое постепенно забывается, новых родителей девочки уже называют папой и мамой и начинают привыкать к тому, что их любят, несмотря ни на что.

Но вместе с девочками в новую семью пришли проблемы семьи прошлой. Оказалось, что умершая мама малышек накопила большие долги, которые дети унаследовали вместе с имуществом.

Когда соцслужбы собирали все документы на девочек, Елене и Александру сообщили, что мама сестричек несколько месяцев не платила за коммуналку в "однушке", в которой жила. Речь на тот момент шла о 50 тыс. рублей. Пара согласились погасить долг, чтобы у детей осталась квартира. Потом органы опеки открыли наследственное дело.

"За несколько дней до того, как девочки должны были вступить в наследство, нам говорят: "А вы знаете, что есть еще одна квартира? — вспоминают супруги. — Мы, конечно, были в шоке. Оказалось, что нигде не работавшая женщина взяла в ипотеку "двушку", три года платила, с 2016 г. перестала. Банку она должна чуть больше 1 млн руб., плюс ей выставили штраф в 350 тыс. руб. за просрочку платежей. Кроме того, она, видимо, никогда не платила за коммуналку в той квартире, и там накопился долг еще на 435 тысяч. Итого — почти 2 млн рублей. Ни органы опеки, ни суды, ни судебные приставы, ни сам банк — никто ничего не делал и нам ничего не говорил, пока все не рассказал нотариус".

Елена обратилась в банк, объяснила ситуацию: женщина, которая брала кредит, умерла, у ее детей денег нет, у них тоже. Что делать? Представители банка пожали плечами: "платить".

"Банк нам дал на руки только договор с умершей. Ни отметок о ее платежах, ни сведений о страховке — ничего больше, якобы нам эти бумаги видеть не положено, — рассказывает Елена. — Мы обратились в органы опеки, они заявили, что бессильны: мол, детей вы забрали со всеми их проблемами, решайте их теперь сами. Юристы нам говорят — дайте 200 тыс., и мы проведем процедуру банкротства должницы. Откуда у нас такие деньги? Я работаю кондитером, муж — механиком. Мы не миллионеры".

На просьбу о помощи откликнулся директор Общественной организации "Домик детства" Антон Рубин. По его словам, с проблемами долгов приемные родители сталкиваются регулярно: дети же где-то прописаны, вот на них и начисляют как минимум коммунальные платежи, а разбираться с долгами потом приходится новым папам и мамам.

"Но до этой истории я никогда не сталкивался с таким крупным долгом, — признает Антон Рубин. — Все-таки десятки тысяч за коммуналку и 2 млн за ипотеку — это очень разные порядки сумм. Кто в этой ситуации виноват — однозначно сказать не могу. Кажется, тут произошел системный сбой, который начался еще до смерти матери. Почему банк не продал квартиру в счет погашения долгов, когда она перестала платить за ипотеку? Почему управляющая компания позволила ей накопить 400 тыс. долгов за коммуналку и не выходила в суд с исками? Почему судебные приставы несколько лет бездействовали и не сделали ничего, чтобы заставить ее погасить хотя бы часть долга? Очень много вопросов".

По словам адвоката Нины Ивановой, в том, что произошло, есть доля вины и органов опеки, и судебных приставов. Первые проявили инициативу и открыли дело о наследстве, не убедившись, что девочки, кроме недвижимости, не получат еще и много головной боли. Вторые — не исполняли очень долгое время решение суда о взыскании с покойной матери девочек долгов по ипотеке.

"Мы уже подали в суд исковые заявления об обжаловании бездействия судебных приставов: всего должница не выплатила около 1,5 млн руб., включая ипотеку и коммунальные платежи, — объяснила изданию адвокат Нина Иванова. — По закону они должны были обратить взыскание на ипотечную "двушку", продать ее с торгов и погасить долги. Но они этого не сделали, и теперь появились дополнительные штрафы, которые легли на плечи новых родителей девочек".

"КП-Самара" отправила запросы к органам опеки и в банк, но по прошествии недели комментариев так и не смогли получить.

"Первые исполнительные листы на мать девочек в отдел судебных приставов Чапаевска поступили в 2016 году — речь шла о долгах за потребленные энергоресурсы, в 2017 и 2018 поступали документы о взыскании с нее задолженности по кредиту. Разыскать должницу не удалось, связаться с ней — тоже. На ее квартиру и расчетные счета был наложен арест, плюс ее ограничили в праве выезда за пределы страны. В 2019 году после получения технического паспорта на квартиру и ответа из МФЦ, из которого следовало, что там никто не зарегистрирован, была подана заявка о передаче квартиры на торги. Как только стало известно о том, что должница умерла, а ее несовершеннолетние дети вступили в наследство, исполнительные производства были приостановлены. Поскольку девочкам еще нет 14 лет, погашать долги могут их приемные родители", — пояснила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП РФ по Самарской области Елизавета Дорохина.

По словам кандидата юридических наук, председателя коллегии адвокатов "Базис" Евгения Сапова, по закону девочки действительно являются наследницами умершей матери, в том числе и ее долгов. Однако взыскать с них можно не больше, чем стоит их имущество. То есть, если человек унаследовал имущество стоимостью 100 тыс. руб. и долгов на 1 млн, то выплаты кредиторам не могут превышать 100 тысяч. При этом по закону нельзя обратить взыскание на единственное жилье должника.

"Что касается квартиры, приобретенной в ипотеку, то она сейчас в любом случае находится в залоге у банка, и банк должен был продать ее гораздо раньше и тем самым погасить все долги по кредиту. Плюс обычно подобные кредиты не выдаются без страхования жизни. Была ли оформлена подобная страховка? К сожалению, нельзя полностью исключать, что банк мог возместить все издержки по ней, а теперь пытается получить дополнительную выгоду. В этой ситуации надо досконально разбираться", — сказал изданию Евгений Сапов.