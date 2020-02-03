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Преступления Происшествия

В Отрадном дилер сделал 43 наркозакладки за девять дней

ОТРАДНЫЙ. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отрадненский городской суд направили уголовное дело мужчины, обвиняемого в 43 эпизодах сбыта наркотиков — п. "а, б" ч.3 ст. 228 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, обвиняемый с помощью мессенджера договорился с человеком, личность которого следствие не установило, о сбыте запрещенных веществ. Соучастники распространяли N-метилэфедрон в Отрадном, Чапаевске и Нефтегорском районе, а также на территории Оренбургской области. С 6 по 15 мая 2019 г. обвиняемый успел сделать 43 "закладки".

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