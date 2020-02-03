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Экология Общество

Денис Волков: "Принципиально важно, что губернатор в своем послании обратил внимание на проблему зеленых зон региона"

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 3 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с посланием к жителям Самарской области и депутатам Самарской губернской думы. Одной из важных тем, которую затронул глава региона, стал нацпроект "Экология". В частности губернатор сделал акцент на необходимость восстановления лесного фонда.

Фото: Фото предоставлено автором

По словам депутата Самарской губернской думы, руководителя федерального проекта "Чистая страна" в Самарском регионе Дениса Волкова, состояние лесного фонда губернии требует повышенного внимания. "Принципиально важно, что в своем послании губернатор обратил внимание на проблему зеленых зон региона, — прокомментировал депутат. — Вопрос восстановления леса стоит остро, особенно это касается Тольятти, где в 2010 году были страшные лесные пожары. До сих пор мы не восполнили потери тех лет, а экологии региона, экосистеме Автограда, был нанесен непоправимый урон. На протяжении десяти лет идет активная работа по сглаживанию проблемной ситуации — это и областные программы по восстановлению леса, и частные инициативы коммерческих компаний, и труд волонтеров, на который глава региона также обратил внимание. Уверен, что ребятам просто необходима поддержка со стороны правительства, поскольку их труд нельзя недооценивать. Их помощь в посадках леса и в пресечении действий поджигателей леса очень существенна. К слову, в минувшем году Тольятти были переданы дроны для мониторинга ситуации с поджогами, и эффективность этой работы в связи с приобретёнными техническими средствами повысилась".

Денис Волков также подчеркнул, что на сегодняшний день существует ряд проблемных вопросов, связанных с состоянием зеленых зон области, над которыми предстоит долго и кропотливо работать. Некоторые из них связаны с переводом земель лесфонда из зон рекреации в иные, менее защищенные от вырубки зоны. "Эти вопросы мы планируем разбирать на совместных мероприятиях с общественниками, экспертами и представителями Минлесхоза. Сейчас мы активно готовимся, собираем фактуру, поскольку в подобной теме нужно апеллировать к фактам, чтобы получить объективную картину и выработать наиболее эффективный путь решения проблемы", — пояснил депутат.

В своем послании губернатор также сообщил, что к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в регионе будет проведена акция по высадке лесов в городах и селах "Сад памяти". Стоит отметить, что в Самарской области проводить подобные акции стало доброй традицией. Так, по инициативе Дениса Волкова ежегодно проходит мероприятие "Сады Победы", приуроченное к 9 Мая. Около трех лет назад в нем принимали участие только тольяттинские школьники, а с прошлого года под эгидой "Чистой страны" к проекту подключилась и вся область. В рамках акции школьники вместе с ветеранами, людьми старшего поколения высаживали небольшие зеленые аллеи, над которыми теперь шефствуют учащиеся. По мнению Дениса Волкова, благодаря вниманию главы региона, в этом году акции по высадке деревьев, приуроченные ко Дню Победы, будут еще более масштабны.

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