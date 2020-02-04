В Борском районе пенсионер обвиняется в убийстве своей жены скалкой

Во вторник, 4 февраля, прокуратурой Борского района направлено в суд уголовное дело в отношении 84-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве своей жены на бытовой почве (ч.1 ст. 105 УК РФ), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил прокурор района Роман Суханкин.

Как установило следствие, 19 октября 2019 г. около семи часов вечера в частном доме по ул. Воробьевка в с. Заплавное Борского района между ныне обвиняемым пенсионером и его женой возникла бытовая ссора.

В ходе конфликта мужчина взял деревянную скалку, которой умышленно нанес женщине множественные удары по голове, туловищу и конечностям, причинив ей открытую черепно-мозговую рану и множественные ссадины и кровоподтеки. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Прокурор Борского района уточнил, что пенсионер полностью признал свою вину и в содеянном раскаялся.

Сейчас следствие закончено и 4 февраля данное уголовное дело направлено прокурором района в суд для рассмотрения по существу.