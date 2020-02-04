Предпринимательницу из Красноярского района обвиняют в сокрытии налогов на 3 млн рублей

В Красноярском районе возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя по ч. 1 ст. 198 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Женщина применяла патентную систему налогообложения для деятельности, которая должна была быть направлена только на ремонт жилья и других связанных с ним построек. Но, по версии следствия, подозреваемая занималась и другой деятельностью, которая должна была облагаться в рамках иных режимов налогообложения. В результате с января 2015 г. по декабрь 2017 г. она уклонилась от уплаты налогов на общую сумму около 3 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.