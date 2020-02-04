Самарчанку подозревают в "помощи" с покупкой водительских прав

В Волжском районе сотрудники подразделения ЭБ и ПК задержали 31-летнюю жительницу Самары по подозрению в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии полиции, к женщине обратился 23-летний молодой человек за помощью в оформлении водительского удостоверения. О том, что самарчанка может "помочь" с правами, он узнал в Интернете. После первой встречи молодой человек понял, что действия посредницы незаконны, и обратился в полицию. В результате женщину задержали при получении 35 тыс. руб., которые она якобы обещала передать в качестве взятки какому-то должностному лицу.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").