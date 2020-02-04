Суд отпустил четверых жителей Самары, жестоко избивавших должника

Четверо жителей Самары избежали сроков в колонии за жестокое выбивание долга со знакомого. Такое решение по делу Максима Бузыцкова, Евгения Нечипоренко, Коли Мартиросяна и Гарика Симоняна вынес Советский районный суд Самары.

Согласно фабуле дела, в марте 2018 г. подельники, имеющие в определенных кругах репутацию людей, занимающихся "обналом" и решением специфических вопросов, узнали, что, работавший с ними Денис Готко присвоил принадлежавшие им 160 тыс. рублей. Якобы деньги были похищены с банковской карты, оформленной на имя их знакомого.

Требуя возврата долга, мужчины несколько раз приглашали Готко на встречи, где угрожали ему и избивали. При этом Бузыцков стрелял в оппонента из травматического пистолета и нанес ему удар ножом. Также у жертвы отобрали 12 тыс. рублей.

Во время последней встречи с "должником" 25 апреля 2018 г. подельники были задержаны сотрудниками ОБОП.

Было возбуждено уголовное дело. Изначально следствие квалифицировало действия четверки как разбой, вымогательство и уничтожение имущества. Дело поступило в суд в декабре 2018 г., однако судья Елена Бурая в том же месяце вернула его на доследование.

В июне 2019 г. дело вновь вернулось в суд, на этот раз попав к судье Марине Труниной. В ходе судебного разбирательства дело об умышленном уничтожении имущества было прекращено за примирением сторон, а остальные эпизоды переквалифицированы на самоуправство и причинение легкого вреда здоровью. Все четверо признали свою вину.

21 января был зачитан приговор. В результате все подсудимые получили сроки в колонии-поселении. Самое серьезное наказание было назначено ранее судимому за вымогательство и побои 27-летнему Бузыцкову - год и пять месяцев. Нечипоренко и Мартиросян получили по году и трем месяцам, а Матриросян - год.

Однако все они были освобождены от наказания, так как уже отбыли эти сроки, будучи под стражей во время предварительного следствия.

Впрочем, прокурор не согласился с вынесенным приговором, не поддержав переквалификацию обвинения. 31 января было принесено апелляционное представление. Государственный обвинитель просит назначить всем обвиняемым реальные сроки в колонии общего режима: Бузыцкову - 5 лет, Нечипоренко и Симоняну - по 4,5 года, Мартиросяну - 3 года.