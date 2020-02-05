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Преступления Происшествия

Две женщины избавили самарчанку от "порчи", драгоценностей и денег

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Двух женщин задержали по подозрению в обмане 39-летней самарчанки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По словам потерпевшей, она пригласила в гости женщину, с которой ранее познакомилась в поезде. Новая знакомая пришла днем 21 января со своей подругой, которую представила матерью. Женщины сказали хозяйке квартиры, что могут помочь решить личные проблемы и снять порчу. Для магического обряда потерпевшая отдала гостям золото и деньги. Ценности завернули в простыню и якобы убрали в шкаф. После этого гости ушли. Самарчанка решила проверить ценности и обнаружила, что они пропали.

По ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" возбудили уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, на каком автомобиле передвигались подозреваемые, позже установили и личности женщин. Оказалось, что после "снятия порчи" в Самаре они уехали в Пензенскую область.

В результате одну из женщин задержали по месту проживания в Кузнецке, вторую — на вокзале того же города. Обе задержанных нигде не работают. Одна из них — 35-летняя жительница Кабардино-Балкарии, имеющая судимость за кражу. Вторая "гадалка" зарегистрирована в Ульяновской области.

По словам подозреваемых, самарчанка сама пригласила их в дом и отдала драгоценности и деньги. Сейчас украшения изъяли и вернут владелице.

Женщины заключены под стражу. Полицейские предполагают, что они могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям.

Всех, кто пострадал от действий подозреваемых, правоохранители просят обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить по телефону 020 (102 с мобильного).

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