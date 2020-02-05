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Преступления Происшествия

Мужчина воспользовался "мобильным банком" на чужом телефоне и лишился денег

ПОХВИСТНЕВО. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Похвистневском районе в отношении 40-летней местной жительницы возбудили уголовное дело из-за кражи денег с банковской карты знакомого. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

У 38-летнего мужчины пропало со счета более 37 тыс. рублей. Полицейские выяснили, что средства в течение месяца частями переводили на счет жительницы Похвистнева.

Оказалось, что ранее потерпевший попросил знакомую помочь ему воспользоваться приложением "мобильный банк" с ее телефона. После этого данные мужчины сохранились в приложении, чем женщина и воспользовалась.

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